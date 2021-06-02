الصحة النيابية: ارسال لجان مختصة الى ذي قار لتشخيص حالات الفطر الأسود

2021/06/02 | 11:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة الصحة النيابية ارسالَ لجان ٍ صحية الى دائرةِ صحة ذي قار لتشخيص حالاتِ الفطر الأسود المسجلة في المحافظة بشكل ٍ مهني ٍ وعلمي وإعلان النتائج خلال أربع ٍ وعشرين ساعة.

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي إن الاصابات بالفطر الاسود التي تم الاعلان عنها في ذي قار غيرُ مؤكدةٍ علميا حتى الان مضيفا ان اللجنة عملت بالتنسيق مع وزارة الصحة على ارسال لجان ٍ الى المحافظة لإجراءِ الفحوصات وتشخيص الموضوع بشكل علمي.

وأشار الموسوي الى ان الفطرَ الأسود من الفطريات النادرة الموجودة في التربة والاسمدة وفي المناطق الريفية وهو يصيب الأشخاصَ الذين يعانون نقصا حادا في المناعة أو نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

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