ضبط كدس عتاد لداعش في الأنبار

2021/06/02 | 11:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني تمكن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من ضبط كدس للعتاد يعود لتنظيم داعش الارهابي في محافظة الانبار.

وجاء في بيان للخلية يوم الاربعاء، ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط كدس للعتاد تابع لعصابات داعش الإرهابية يحتوي (١٠٧) قذيفة هاون عيار١٢٠ ملم و (١٧٤ ) قذيفة مقاومة طائرات عيار ٥٧ وصاروخ كاتيوشا مع سبطانة احادية".

وأضاف البيان ان "تم العثور على الكدس في ساحات مفتوحة بمنطقة المقالع ضمن عامرية الصمود الفلوجة، وحسب المعلومات المتوفرة ان المواد المضبوطة عائدة الى ما يسمى ولاية الجنوب بعصابات داعش الارهابية".

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