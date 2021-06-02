نائب: اجراءات الحكومة مثيرة للاستغراب ولم نجد لها مبرر

2021/06/02 | 11:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف عضو مجلس النواب عامر الفايز، اليوم الاربعاء، اجراءات الحكومة وآخرها الطعن في بعض مواد الموازنة، بالمثيرة للاستغراب ، مشيرا الى اننا لم نجد لها اي مبرر.

وقال الفايز في تصريح صحفي، اننا “لم نجد أي مبرر لإجراءات وتصرفات الحكومة واخرها الطعن في بعض مواد الموازنة والتي نعتقد انها جميعا اجراءات تبعث على الحيرة والاستغراب، كونها تضر بالمواطن وحياته اليومية بشكل مباشر”، مبينا ان “هنالك مخطط لإبقاء محافظات الوسط والجنوب في فوضى واضطراب وفقر دائم ولكن هذا الامر لن يستمر طالما هنالك إرادة لدى ابناء الجنوب والوسط لاستحصال حقوقهم بالطرق القانونية والضغط الشعبي”.

واضاف الفايز، ان “الموازنة ستبقى نافذة ويمضي العمل بها بأستثناء المواد المطعون بها والتي ستبقى معطلة الى حين البت بالطعون عليها، لكن في حال قبول الطعن على المواد المطعون بها، فهذا معناه قبول المحكمة الاتحادية باجراءات الحكومة المضرة للشعب العراقي خصوصا في الوسط والجنوب وهو ما نستبعده لخطورته على الاستقرار الداخلي”، لافتا الى ان “الحكومة تعطي ما يريده الاقليم من حقوق وبشكل ميسر، لكنها تضغط وبقوة على محافظات الوسط والجنوب لان الوسط والجنوب ما زال يؤمن بوحدة العراق وحقوقه العليا رغم أنهم قادرون على فعل ما يفعله الاقليم بملف النفط”.

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