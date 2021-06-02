وزير الداخلية يصل الى محافظة البصرة

2021/06/02 | 11:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، اليوم الاربعاء، الى محافظة البصرة.وقالت قيادة عمليات البصرة في بيان، ان “وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، وصلا اليوم، الى قاعدة الشعيبة الجوية في محافظة البصرة”.واضافت ان “قائد عمليات البصرة […]

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