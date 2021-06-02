-راعي مصر للتنمية- … أحدُ قلوب مصر الخافقة - فاطمة ناعوت

2021/06/02 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت ثلاثةُ أشقاء من أبناء مصر الأصلاء، إلى جانب مناصبهم المرموقة في الدولة، وهبوا حياتَهم لمساعدة الأسر المعدمة في صعيد مصرَ وعشوائيات القاهرة.



ولا عجبَ وهم سلالة عائلة عريقة تشرّبت القانون وحقوق الإنسان منذ زمن بعيد.



هم أبناءُ "عادل رمزي حنا" أشهر محاميّ الصعيد وأحد أعلام القانون في مصر، وأحفاد المحامي الكبير "رمزي حنا" نقيب المحامين بالمنيا لعقدين من الزمان وشيخ محاميّ الصعيد.



المستشار القاضي/ " ......





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