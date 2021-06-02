بعد إعلان المغرب.. القيادة الأميركية في إفريقيا تكشف حقيقة إجراء مناورات عسكرية بالصحراء الغربية

2021/06/02 | 11:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الولايات المتحدة الثلاثاء، إجراء جزء من مناورات "الأسد الأفريقي 2021" العسكرية المشتركة التي تشرف عليها واشنطن وتنظّمها بمشاركة المغرب في منتصف يونيو، سيجري، في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، كما أعلنت الرباط.

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