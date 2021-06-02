المصادر المشعة:مفاعلات العراق النووية سلمية ولا يمكن استخدامها لغير ذلك

2021/06/02 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الهيئة العراقية للمصادر

المشعة الدكتور كمال حسين لطيف ان

استخدامات المفاعلات التي ينوي العراق

بناءها سلمية بحتة ولايمكن ان تكون لغير

ذلك.





وقال لطيف لوكالة نون ان المفاعلات التي

ينوي العراق

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