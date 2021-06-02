2021/06/02 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم بائعي المعلاك في كربلاء:المسؤولون والعوام والزوار العرب والاجانب يتناولوها عند زيارتهم للمدينة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/02 | 11:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

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