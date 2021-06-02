2021/06/02 | 11:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الاربعاء، (2 حزيران 2021).بغداد – بورصة الكفاح 149,500 ….السعر في الصيرفات ( تقريبي) 149,000 150,000 البصرة / بورصة 149,500 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائمة بأسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في السوق المحلية المركز الخبري الوطني.

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