من انتحار إلى قتل.. تفاصيل جريمة زوج يخنق زوجته في بابل

2021/06/02 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بابلكشفت قيادة شرطة بابل، اليوم الأربعاء، عن كشف ملابسات جريمة قتل ارتكبها احد الأشخاص بحق زوجته شمالي المحافظة بدوافع شخصية بعد تسجيله إخبار على أنها حالة انتحار لتضليل العدالة.وذكر العميد محمد حسين جايع مدير قسم مكافحة إجرام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بعد ورود إخبار بوجود جثة داخل الطبابة العدلية في بابل تعود لامرأة متزوجة وقد فارقت الحياة بسبب شنقها لنفسها بواسطة قطعة قماش (شال الراس) مربوطة بالمروحة السقفية بحسب أقوال ذويها ، وللشك الحاصل على أنها جريمة جنائية بفعل فاعل، أمر قائد شرطة بابل اللواء المهندس علي هلال الشمري بتشكيل فريق عمل للتعمق بالتحقيق ومعرفة الاسباب الحقيقية للحادثة".وأضاف ان "الفريق وبالتعاون والتنسيق مع السلطة القضائية تمكن في أقل من ٢٤ ساعة من كشف ملابسات الجريمة والقاء القبض على القاتل".

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