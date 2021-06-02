ضبط مستندات في دائرة حكومية: فساد بصفقة

2021/06/02 | 11:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، ضبط مستندات صرف في صحة المثنى لشراء أجهزة طبية تسببت بهدر المال العام.

وذكرت الهيئة في بيان، 2 حزيران/يونيو، أنّ "عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، من قبل فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة المثنى".

وأضاف البيان، أنّ الفريق "ضبط مستندي صرف في دائرة صحة المثنى، الأول كان لشراء جهاز غسالة لجهاز الناظور بكلفه 99 مليون دينار عراقي منذ سنه 2014 وإيداعه في المخازن خلافًا للعقد المبرم الذي تضمن تنصيبه وتشغيله خلال مده (90) يومًا".

وأوضح البيان، أنَّ "مستند الصرف الثاني الخاص بشراء جهاز نشافة لجهاز الناظور كان بكلفة (99 مليون و500 ألف دينار، إذ قادت التحقيقات الأوليَّة للفريق أن خزن الجهاز في المخازن كان خلافًا للعقد المبرم الذي تضمن تنصيبه وتشغيله خلال فترة (90) يومًا من تاريخ توقيع العقد".

كما أشار، إلى أنّ "عمليات الشراء وطريقة خزن الأجهزة أدت إلى هدر بالمال العام، إذ تسبب ذلك باندثار الأجهزة، فضلاً عن فوات المصلحة المتمثلة بعدم استخدامها طيلة الفترة المذكورة".

وكانت الهيئة قد كشفت عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحق مسؤولين اثنين وعدد من الموظفين في دائرة صحة محافظة المثنى، فيما بينت أن الأمر جاء على خلفيَّة شبهة الإضرار المتعمد بالمال العام.

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