تعطل نظام التداول في سوق الأسهم السعودية بشكل مفاجئ

2021/06/02 | 11:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أورد التلفزيون الرسمي السعودي، الأربعاء، أن نظام التداول في سوق الأسهم السعودية تعطل، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

قناة "ناس" على تلكرام..



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