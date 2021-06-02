2021/06/02 | 12:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سجلت أسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل، اليوم الأربعاء، ارتفاعا تزامنا مع ارتفاع اسعار النفط العالمية.حيث سجلت اسعار خام البصرة الخفيف 70.18 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 1.70%، وارتفع الخام البصرة الثقيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مع ارتفاعه عالميا..



تسجيل صعود بأسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل المركز الخبري الوطني.

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