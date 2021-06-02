2021/06/02 | 12:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة ُ عمليات بغداد، عن إحباطِ مخططٍ إرهابي لاستهداف المواطنين والقوات الأمنية بعبواتٍ ناسفة في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

عمليات بغداد ذكرت في بيان أن قوة ً من اللواء التاسع والخمسين تمكنت من العثور على أربع ِ عبواتٍ ناسفة محليِة الصنع في جلكان بلاستك سعة عشرين لتر مزروعة على جوانبَ إحدى الطرق في البستان، وأشار إلى قيام مفارز ِ هندسة الفرقة برفع العبوات وإبطال مفعولها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: إحباط مخطط إرهابي لعصابات داعش في الطارمية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: إحباط مخطط إرهابي لعصابات داعش في الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).