القبض على ارهابيين اثنين في الأنبار

2021/06/02 | 12:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، اعتقال اثنين من عناصر “داعش” ضمن “ولاية الفرات في الأنبار”.وذكرت الخلية في بيان، أن “مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار تمكنت بعد تكثيف الجهد الميداني واستحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على اثنين من عناصر داعش يعملون بديوان الجند التابع لما يسمى ولاية الفرات”.وأضافت […]

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