الإعدام شنقا لـ “قاتل مأجور” في ميسان

2021/06/02 | 12:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مدان قام بقتل عنصر امني لقاء اجر مالي وسط مدينة العمارة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي، أن “المدان اعترف ابتدائيا وقضائيا بجريمته وقيامه بمتابعة المجنى عليه وتنفيذ جريمة القتل لقاء مبالغ مالية تدفع له لقاء تنفيذ الجريمة بالاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم”، لافتا إلى “أن الجريمة ارتكبت لدوافع شخصية وعائلية”.

واضاف البيان، ان “المحكمة وجدت أن الأدلة كافية لتجريم المدان والحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت وفقا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات”.

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