بسبب “صورة سياسي وكلام غير لائق”.. لجنة الإنضباط تعاقب عدد من اللاعبين

2021/06/02 | 12:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، اجتماعاً لمناقشة اعتراضات الأندية والإساءات التي حصلت في بعض المباريات.

ولدى مناقشة تقرير حكام مباراة (الجيش وبلادي)، ضمن دوري الناشئين، وبعد اطلاع اللجنة على كشوفات الفريق واستمارة اللعب لفريق بلادي، تبين ان اللاعب ( مقتدى محمد ) مسجل بالرقم ( 35 )، ولكن شارك في المباراة أمام الجيش بالرقم ( 1 ) ، وهذا مخالف للمادة ثانيا / 14 مسابقات، وعليه تقرر عد فريق ناشئين بلادي خاسراً ( 0-3 ) ، استناداً للمادة الثانية / 14 مسابقات، ويُعاد مبلغ الاعتراض الى نادي الجيش بعد مرور سبعة أيام ما لم يتم الطعن به أمام لجنة الاستئناف .

ولدى مناقشة تقرير حكام مباراة ( مصافي الجنوب والكوفة ) ، تقرر معاقبة المدرب المساعد لنادي ( مصافي الجنوب ) بالإيقاف مباراتين استناداً للمادة 51 /1 ، انضباط ، وذلك لمحاولة التهجم على الحكام.

وعلى إثر انتشار صورة للاعبي فريق الرمادي، وإظهار الفانيلة الداخلية موشحة بصورة شخصية سياسية ، ولكون هذا الفعل يتعارض مع لوائح الاتحاد العراقي والآسيوي والفيفا ، تقرر معاقبة لاعبي فريق الرمادي الذين أظهروا الفانيلة الداخلية، وهما كل من ( عدنان داود وعلي نجم ) بالإيقاف ثلاث مباريات وغرامة خمسة ملايين دينار لكل منهم وفق المادة ( 71 / 2 ) وبدلالة المادة ( 76 / 1 ) انضباط ، وفي حالة التكرار تتضاعف العقوبة ، على أن تسدد الغرامة خلال مدة أسبوع من إصدار القرار ، وذلك بناءً على تعديل المادة ( 14 ) من لائحة الانضباط، وبخلافه لا يحق لهما المشاركة إلا بعد سداد الغرامة.

وبعد الاطلاع على تقرير مشرف مباراة ( التجارة وجسر ديالى ) ضمن دوري الشباب، تقرر معاقبة مدرب حراس مرمى فريق التجارة ( علي قاسم عبد اللطيف ) بالإيقاف ثلاث مباريات وفق المادة ( 51 / 1 ) انضباط ، وذلك لتهجمه بكلام غير لائق على الطاقم التحكيمي.

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