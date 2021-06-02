خام البصرة الخفيف عند 70.18 دولارا للبرميل والثقيل عند 66.71 دولاراً

2021/06/02 | 12:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفع سعرُ خام البصرة الخفيف ليتجاوز السبعين دولارا، الاربعاء، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

ووصلت أسعار خام البصرة الخفيف إلى سبعين دولاراً وثمانية عشر سنتا للبرميل، في حين ارتفعت أسعارُ خام البصرة الثقيل إلى ستةٍ وستين دولاراً وواحدٍ وسبعين سنتا للبرميل،

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الأسعار مقارنة ً بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، حيث وصل سعرُ النفط العربي الخفيف السعودي إلى تسعةٍ وستين دولاراً وأربعةٍ وخمسين سنتا للبرميل، في حين وصل سعر خام مربان الإماراتي إلى تسعة وستين دولارا وسبعة وستين سنتا للبرميل.

هذا، وكانت أسعار النفط العالمية ارتفعت ليصل خامُ برنت إلى سبعين دولاراً ونصف الدولار للبرميل، وخام غرب تكساس الى سبعةٍ وستين دولاراً واثنين وتسعين سنتا للبرميل.

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