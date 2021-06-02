أسعار الدولار تسجل ارتفاعاً كبيراً بمحافظات الوسط والجنوب

2021/06/02 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاصسجلت محافظات الوسط والجنوب، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً كبيراً بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.وقال صاحب مكتب لتحويل العملة في الديوانية، مهند الخيكاني، لـ(بغداد اليوم)، إن "أسعار الدولار سجلت في تعاملات اليوم، ارتفاعاً ‏كبيراً مقابل الدينار العراقي".‏وأضاف الخيكاني، أن "اسعار الشراء سجلت 149.350، أما البيع فكان السعر 149.750".‏من جهته، قال حيدر الغزالي صاحب مكتب لتحويل العملة في النجف، لـ(بغداد اليوم)، ان "سعر بيع الدولار في المحافظة وصل اليوم ‏إلى 150 الف دينار".‏وتراوحت أسعار بيع الدولار في محافظات البصرة والناصرية والعمارة وكربلاء والمثنى وواسط وبابل، بحسب مراسلي (بغداد ‏اليوم)، بين 149.500 الى 150 إلف دينار".‏

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