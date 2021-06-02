الخطوط الجويَّة تعلن مواعيد رحلاتها ليوم غدٍ الخميس

2021/06/02 | 12:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -واع

أعلنت شركة الخطوط الجويَّة العراقيَّة، اليوم الأربعاء، مواعيد رحلاتها ليوم غدٍ الخميس.

وبحسب الجدول إدناه فأن عدد الرحلات بلغ 41 رحلة توزعت بين داخليَّة وخارجيَّة.

وبلغ عدد الرحلات الخارجيَّة 20 رحلة ، والداخليَّة 21 رحلة.

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