2021/06/02 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت البحرية الإيرانية الأربعاء أن سفينة َ إمدادٍ غرقت في خليج عمان بعد ساعاتٍ من مكافحة حريق اندلع على متنها الثلاثاء.

وذكرت البحرية الإيرانية في بيان انه تم إجلاءُ طاقم سفينة “خرج” قبل غرقها قبالة ميناء جاسك جنوبي البلاد.

وأفادت المنطقة الثانية للبحرية الإيرانية في ميناء جاسك، بأن سفينة “خرج” غرقت صباح الأربعاء في ميناء جاسك، بعد فشل جميع المحاولات لإخماد الحريق وإنقاذها.

وأشارت إلى أنه تم إنقاذ جميع طاقم السفينة، مؤكدة أن جهودَ عمليات إطفاء الحريق وإنقاذ السفينة التي استمرت لعشرين ساعة، فشلت، رغم استخدام جميع الإمكانيات ومرافق الإغاثة البحرية.

هذا، وتعد “خرج” أكبرَ سفينةِ دعم ٍ لوجستي للجيش الإيراني، اشترتها طهران من بريطانيا عام سبعة وسبعين من القرن الماضي، وتسلمتها في عام أربعة وثمانين وتسع ِ مئةٍ وألف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرق أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني بعد اندلاع حريق فيها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرق أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني بعد اندلاع حريق فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).