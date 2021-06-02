2021/06/02 | 12:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، تفاصيبل زيارة وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري الى محافظة البصرة.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في حديث للسومرية نيوز ان "زيارة الغانمي والشمري الى محافظة البصرة ذات اهمية للامن في المحافظة"، لافتا الى ان "هذه الزيارة مهمة جدا، ولها مردودات امنية كبيرة".

واشار الخفاجي الى انه "خلال الزيارة تمت مناقشة محاور الامن في محافظة البصرة وتقديم الدعم للقيادات الامنية في المحافظة".

واكد على "أمن المحافظة والمحافظة على مقدرات البصرة الاقتصادية"، مشيرا الى "الدور الكبير للشرطة في السيطرة على الجريمة المنظمة والمخدرات بالمحافظة".

ووصل وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، صباح اليوم الاربعاء، الى محافظة البصرة للاطلاع على الوضع الامني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تكشف لـ 'السومرية نيوز' تفاصيل زيارة الغانمي والشمري للبصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تكشف لـ 'السومرية نيوز' تفاصيل زيارة الغانمي والشمري للبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).