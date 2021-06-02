2021/06/02 | 12:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت أسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل، اليوم الأربعاء، ارتفاعا تزامنا مع ارتفاع اسعار النفط العالمية.

حيث سجلت اسعار خام البصرة الخفيف 70.18 دولارًا للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 1.70%، وارتفع الخام البصرة الثقيل المصدر لآسيا إلى 66.71 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 0.72%، عن يوم الخميس الماضي.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الأسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 69.54 دولارا للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الاماراتي 69.67 دولارا للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 68.81 دولارا للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 69.37 دولارا، وجيراسول الانغولي 70.07 دولارا.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خان البصرة الخفيف يسجل أعلى الأسعار ضمن أوبك) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خان البصرة الخفيف يسجل أعلى الأسعار ضمن أوبك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).