داعش ينشط بمناطق خانقين

2021/06/02 | 12:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد راعي غنم واصيب آخر، اثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة ناودومان بقضاء خانقين.

واوضح مصدر امني لـPUKmedia: ان عبوة ناسفة انفجرت، بمنطقة ناودومان، ما اسفر عن استشهاد راعي غنم " 24 عاما" واصابة طفل معه بجروح " 12" عاما.

واضاف: ان قوة من الحشد الشعبي ابطلت مفعول 6 عبوات ناسفة في مناطق نفط خانة ، لافتا الى ان تحركات الارهابين تزايدت خلال اليومين الماضيين بمنطقة ناودومان في خانقين.

PUKmdia خانقين

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