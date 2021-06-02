حلبجة تسجل 3 وفيات جديدة بكورونا

2021/06/02 | 12:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة مستشفى " وفا" بمدينة حلبجة يوم الاربعاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفايورس كورونا المستجد.

وقال الدكتور شوان عمر مدير المستشفى لـPUKmedia: ان 3 مصابين بفايروس كورونا، كانوا تحت الرعاية المكثفة منذ 3 ايام، توفوا اليوم، لافتا الى ان مصابين اثنين حالتهم الصحية غير مستقرة.

واضاف: اننا ندعو المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والابتعاد عن التجمهر، لضمان سلامتهم.

PUKmedia حلبجة

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