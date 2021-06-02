2021/06/02 | 12:41 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات البصرة تكشف حقيقة وصول قوة تابعة لـ أبو رغيف إلى المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/02 | 12:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة تكشف حقيقة وصول قوة تابعة لـ أبو رغيف إلى المحافظة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة تكشف حقيقة وصول قوة تابعة لـ أبو رغيف إلى المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).