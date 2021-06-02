مفوضية حقوق في البصرة تطالب بتسهيل اجراءات اصدار البطاقة الوطنية

2021/06/02 | 12:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الاربعاء، من وزارة الداخلية بتسهيل اجراءات إصدار البطاقة الوطنية التي توصف بالمعقدة والطويلة.وذكر بيان للمفوضية، أنه “نظرا للاوضاع الصحية الدقيقة وزيادة الاصابات بالوباء ومع الارتفاع في درجات الحرارة والظروف الاقتصادية الصعبة لشريحة واسعة من المواطنين وخصوصا في محافظة البصرة، يطالب المكتب وزارة الداخلية […]

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