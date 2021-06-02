معاناة ألانسان الفلسطيني في حياته اليومية يشرحها للمشاهد الفيلم القصير - الهدية - علي المسعود

2021/06/02 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود معاناة الانسان الفلسطيني في حياته اليومية يشرحها للمشاهد الفيلم القصير " الهدية" جدار الفصل العنصري هو عبارة عن جدار طويل بنته إسرائيل في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر وهومحاولة إسرائيلية لإعاقة حياة السكان الفلسطينيين، أوضمّ أراضٍي من الضفة الغربية إلى إسرائيل ويتشكل هذا الجدار من سياجات وطرق دوريات، وفي المناطق المأهولة بكثافة مثل منطقة المثلث أو منطقة القدس تم نصب أسوار بدلا من السياجا ......





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