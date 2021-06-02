بعيدا عن الناس لتوماس هاردي - محمد زكريا توفيق

2021/06/02 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق توماس هاردي 1840 –1928، روائي وشاعر إنجليزي رومانسي.



ولد في قرية بوكهامبتون، التي تقع جنوب غرب إنجلترا.



والده كان عازف كمان ويعمل بحجارة البناء.



والدته كانت تقوم بإعادة كتابة الأغاني والأساطير الشعبية.



في عام 1862، تم إرسال هاردي إلى لندن للعمل مع المهندس المعماري آرثر بلومفيلد.



خلال السنوات الخمس التي قضاها في لندن، كان على اتصال بالثقافة من خلال زيارة المتاحف والمسارح، ودراسة الأدب الكلا ......





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