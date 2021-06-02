شنيشل: منتخب العراق قريب من التأهل.. ومعسكر البصرة مفيد

2021/06/02 | 12:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مدرب فريق الزوراء راضي شنيشل أن

المنتخب العراقي يملك المؤهلات لتجاوز

المجموعة الثالثة وبلوغ التصفيات

النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022،

وكأس آسيا 2023.

وقال شنيشل في تصريحات لكورة تابعتها

وكالة

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