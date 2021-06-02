2021/06/02 | 12:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، ضبط أحد المتهمين بابتزاز ومساومة المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعيَّة.وقالت الهيئة في بيان، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، أفادت بتمكُّن فريق عملٍ تابعٍ لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان، بعد التحري والتقصي والتدقيق الميداني عن معلوماتٍ تلقاها المكتب، من ضبط متهم يعمل موظفاً في دائرة الرعاية الاجتماعيَّة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط متهماً يؤخر معاملات المواطنين لإجبارهم على دفع رشى) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط متهماً يؤخر معاملات المواطنين لإجبارهم على دفع رشى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).