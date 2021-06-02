أزمة المياه تهدد الإنتخابات في ديالى.. ومنظمة حقوقية توجه تحذيراً لـ

2021/06/02 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىرصدت منظمة ديالى لحقوق الانسان، تداعيات كبيرة لأزمة المياه على الإنتخابات في محافظة ديالى، فيما ‏وجهت، اليوم الأربعاء، تحذيراً إلى العاصمة بغداد من عزوف كبير عن الإنتخابات النيابية المقبلة قد ‏يصل إلى العاصمة.‏وقال رئيس المنظمة، طالب الخزرجي، في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "منظمته ترصد أزمة الجفاف ‏منذ وقت مبكرٍ نظراً لخطورتها على كافة الصعد"، لافتاً الى أن "أقضية (خانقين – المقدادية - بلدروز) ‏ستكون نسبة تأثرها بالأزمة أكثر من 80%".‏وأضاف الخزرجي، أن "بعقوبة ستصل نسبة تأثرها بالأزمة الى نحو 60%"، مؤكداً أن "قضاء الخالص ‏سيكون بعيداً عن الأزمة لقربه من نهر دجلة".‏وأوضح، أنه "لا يمكن إجراء الإنتخابات في ديالى في ظل ازمة متفاقمة للجفاف ستؤدي حتما الى حالة ‏عزوف غير مسبوقة في كل الدورات الانتخابية وتخلق مشاكل لا تحمد عقباها في الداخل"، محذراً ‏الحكومة المركزية من أن "مشكلة العزوف قد يصل الى العاصمة بغداد".‏وحذر، من أن "الأمر خطير جداً وتداعياته لا يمكن حصرها في مسارات محددة"، مشيراً إلى أن "منظمته ‏و وفق رصد ميداني سجلت قبل أزمة المياه، نسبة عزوف عن الإنتخابات تراوحت من 65-80% في ‏ديالى، كانت النسبة الأعلى في المدن".‏وبين، أن "الوضع مختلف في الأرياف خاصة وأن البعد العشائري الداعم للمرشحين يبقى عاملاً قوياً، وهو ‏ما يعتمده البعض للحصول على الاصوات"، مضيفاً: "لكن بعد ان تضرب تلك المناطق أزمة الجفاف ‏سيكون الوضع مغايراً جداً وستكون ردة فعل الأهالي هي العزوف عن الانتخابات لأنها في ازمة وجود ‏بسبب المياه".‏

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