الانتخابات والأحداث الأخيرة على طاولة الحكيم وبلاسخارت: تحذير من الضرب والتكسير!

2021/06/02 | 13:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس تحالف قوى ألدولة الوطنية عمار الحكيم، الاربعاء، خلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارات ملف الإنتخابات المبكرة ودور الأمم المتحدة فيها فضلاً عن الإلتزام بالقانون وإحترام قرارات القضاء العراقي في فض النزاعات.

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وجدد الحكيم بحسب بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 حزيران 2021)، "موقفه على أن الإنتخابات المبكرة القادمة مصيرية وستحدد المسار السياسي للمرحلة القادمة، فيما أكد على أهمية المشاركة الواسعة وتحمل الجميع لمسؤولياتهم لإحداث التغيير المنشود وتغليب لغة الإعتدال والوسطية".

وشدد الحكيم على "الأمن الأنتخابي وتوفير فرص تنافس متكافئة بين الجميع، داعيا الى التصدي للمال السياسي وحملات التسقيط والتشهير".

وبين ان "أهمية الرقابة الأممية على الإنتخابات وضرورة أن تبقى الرقابة بعيدة عن إنتهاك سيادة العراق أو التدخل في الشؤون الداخلية له، كما دعا الجميع الى التنافس على أساس البرامج والخطط بعيدا عن أسلوب الكسر و ضرب الناس بعضهم ببعض لتحقيق مكسب إنتخابي".

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