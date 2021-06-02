الصحة العالمية “قلقة” من سلالة متحورة لـ”كورونا دلتا”

2021/06/02 | 13:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن سلالة فرعية واحدة فقط من المتحوّرة “دلتا” لفيروس كورونا اكتُشفت في الهند، ما زالت تعتبر «مثيرة للقلق» فيما قللت من أهمية سلالتين أخريين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.والمتحوّرة «بي.1.617» المسماة «دلتا» ويعتقد أنها مسؤولة جزئيا عن التفشي الحاد للوباء في الهند، انتشرت منذ ذلك […]

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