عملية امنية للبيشمركة والتحالف الدولي في حدود قضاء كفري

2021/06/02 | 13:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي عملية امنية مشتركة للقضاء على بقايا تنظيم داعش الارهابي في حدود قضاء كفري بمنطقة كرميان.

وقال نائب رئيس اقليم كوردستان شيخ جعفر شيخ مصطفى: ان العملية المشتركة جاءت ثأراً لدماء الشهداء وللقضاء على بقايا تنظيم داعش الارهابي في حدود قضاء كفري.

واضاف: ان قوة من الفرقة الذهبية وتحت اشراف القوات 70 في قوات البيشمركة نفذت العملية التي استغرقت لمدة 24 ساعة بالتعاون من قوات التحالف الدولي وبدعم جوي واسفرت عن تطهير مناطق ساشعة من دنس الارهابيين.

وتابع: ان العملية اسفرت ايضا عن مقتل عدد من الارهابيين وتدمير مضافات تابعة لهم والعثور على كميات من الاسلحة والاعتدة.

PUKmedia خاص

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