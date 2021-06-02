ضبط متهم يجبر المواطنين على دفع رشى  في ميسان

2021/06/02 | 13:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، ضبط أحد المتهمين بابتزاز ومساومة المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعيَّة، مبينةً أنه يقوم بأخذ مبالغ من المواطنين لتسيير معاملاتهم.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان صحفي، ان “فريق عملٍ تابعٍ لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان، تمكن بعد التحري والتقصي والتدقيق الميداني عن معلوماتٍ تلقاها المكتب، من ضبط متهم يعمل موظفاً في دائرة الرعاية الاجتماعيَّة – قسم الحماية الاجتماعيَّة في المحافظة وفق أحكام المادة (٣٠٧) “.

واوضحت الدائرة أنَّ “عمليات التحري والمتابعة والتقصي قادت إلى أن المتهم يقوم بتأخير معاملات المواطنين الخاصة بمستحقاتهم في شبكة الحماية الاجتماعيَّة وتعطيلها، بغية ابتزازهم وإجبارهم على دفع مبالغ ماليَّةٍ لإكمال معاملة الصرف الخاصة بهم، لافتةً إلى المتهم أقدم على الاحتفاظ بالمعاملات بداره وتبليغ بعض الموطنين والاتفاق معهم عبر هاتفه الشخصي، حيث تم ضبط المعاملات البالغ عددها (٨٤) معاملة”.





واكدت انه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمعاملات المضبوطة على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ، لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة”.

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