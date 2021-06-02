2021/06/02 | 13:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المركز الخبري الوطني توعد قائد عمليات البصرة، اللواء الركن علي الماجدي، اليوم الأربعاء، الخارجين عن القانون بقطع أرجلهم.وقال الماجدي في رسالة شديدة اللهجة لشيوخ العشائر، تابعها “المركز الخبري الوطني”، إن “من يخرج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد عمليات البصرة يتوعد الخارجين عن القانون بـ”قطع أرجلهم” المركز الخبري الوطني.

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