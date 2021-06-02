صحة إقليم كردستان تحدد إجراءات جديدة لحماية المواطنين من الفطر الاسود

2021/06/02 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الصحة في إقليم كردستان المواطنين الى الابتعاد عن المناطق التي تحتوي على منتجات زراعية والالتزام بالإجراءات الوقائية والنظافة وتجنب التعرض للغبار بالتزامن مع تسجيل حالة وفاة بالفطر الأسود في السليمانية.

وشدد المتحدث باسم صحة الإقليم آسو حويزي على ضرورة التزام ضعيفي المناعة بالإجراءات والتعليمات الجديدة خاصة أولئك الذين يعانون من مرض السكري والامراض المزمنة والسرطان والايدز لتجنب اصابتهم بالفطر الأسود في حين أشار الى ان حالة الوفاة المسجلة في الإقليم لا تزال غير واضحة المعالم وبحاجة الى دراسة أوسع لتحديد طبيعتها، مؤكدا استعداد الإقليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للفطر الأسود.

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