الامن النيابية: عودة العوائل الى المناطق نفسها التي تضررت من فكر داعــش غير صحيح

2021/06/02 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت لجنة الامن والدفاع النيابية، خريطة َ طريق ٍ تتألف من ثلاثِ نقاطٍ رئيسة لحسم مصير العوائل العراقية في مخيم الهول السوري، في حين أشارت إلى أن مَن تلطخت يدُه بدم الأبرياء سيحال للمحاكم.

وقال عضو اللجنة ناصر محي، إن إعادة َ العوائل العراقية يجب ان يعتمد خريطة َ طريق ٍ رئيسة مؤلفة ً من ثلاثِ نقاط، تتمثل أولاً بتدقيق ٍ شامل للعوائل بعد دخولهم في إطار تأهيل ٍ نفسي لإعادتهم الى وضعهم الطبيعي في المجتمع، وثانياً يجب ان يتم وضعُ تلك العوائل في مخيم ٍ اصلاحي تمهيدا لإعادتهم للمجتمع.

والنقطة الثالثة، أن من غير الصحيح عودة َ تلك العوائل الى المناطق نفسها التي تضررت من فكر داعش، لأن الحالة َ النفسية للأسر المتضررة متأزمة، مؤكدا أن أيَ عودةٍ ستخلق مشاكلَ لذا يجب التأني بهذه الخطوة.

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