الأمن الوطني: القبض على إرهابيين اثنين من داعــش ضمن ما يسمى ولاية الفرات

2021/06/02 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني، القبضَ على اثنين من إرهابيي داعش ضمن ما يسمى ولاية الفرات في محافظة الأنبار.

وذكر الجهاز في بيان ٍ انه على وفق معلوماتٍ استخباريةٍ دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار بعد تكثيفِ الجهد الميداني واستحصال الموافقات القضائية، تمكنت من الإطاحةِ باثنين من عناصر عصابات داعش الإرهابية يعملان بما يسمى ديوان الجند التابع لما يسمى ولاية الفرات، مشيرا إلى اعترافِ المتهمين ِ بشن الهجماتِ والتصدي للأجهزة الأمنية خلال عمليات التحرير.

وأكد البيان انه جرى تدوين ُ أقوالهما أصوليا، وإحالتُهما الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.

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