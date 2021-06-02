أول فيديو لاحتراق السفينة الإيرانية في خليج عمان

2021/06/02 | 13:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مقطع فيديو احتراق السفينة الإيرانية التي غرقت في وقت لاحق، الأربعاء، بمياه بحر العرب.

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