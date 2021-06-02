أمريكا والناتو يبحثان دعم الحكومة العراقية

2021/06/02 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

ونظراؤه في الناتو الانسحاب العسكري من

أفغانستان والالتزام بدحر داعش في

العراق.

وجاء ذلك وفق ما نشرته وزارة الدفاع

الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم

الأربعاء خل

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