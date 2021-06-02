السيطرات الخارجية في كربلاء تضبط عجلة زيوت محركات منتهية الصلاحية

2021/06/02 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز قسم السيطرات والطرق

الخارجية في كربلاء من القبض على عجلة

محملة بـ( 48 برميل و 200 كارتون ) من زيوت

المحركات منتهي الصلاحيه ،

ونقل بيان لشرطة كربلاء حصلت وكالة نون

الخبرية عليه لقد جائت عم

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