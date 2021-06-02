توضيح من المنافذ حول أوقات دوامها

2021/06/02 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيئة المنافذ الحدودية،

الأربعاء، توضيحا حول أوقات دوامها.

وذكر بيان الهيئة، أن "بعض مواقع

التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام

تداولت أنباء عن أوقات الدوام في هيئة

المنافذ الحدودية وساعات العمل".

وأ

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