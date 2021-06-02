الحكم بالحبس 8 سنوات بحق جواد الكرعاوي

2021/06/02 | 13:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مصدر حكومي، اليوم الاربعاء، عن صدور حكمين بالحبس 8 سنوات بحق نائب مدير مطار النجف السابق جواد عبد الكاظم علوان الكرعاوي بقضيتين تخصان المطار.وقال المصدر، انه “بناء على تحقيقات لجنة مكافحة مكافحة الفسادوالجرائم المهمة، صدر هذا اليوم، حكما على نائب مدير مطار النجف السابق المتهم جواد عبد الكاظم علوان الكرعاوي في […]

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