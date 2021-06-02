حادث مؤسف.. ابنة صحفي رائد تقتل نفسها بالخطأ

2021/06/02 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قضت ابنة الصحفي الرائد، فارس المهداوي، بإطلاق النار على نفسها بالخطأ.

وقال أحد ذوي المتوفاة لدفي حديث خص به (بغداد اليوم) إن "الحادث حصل نتيجة نقل سلاح (مسدس) من مكان إلى آخر وأثناء نقله ضغطت على الزناد بالخطأ ليودي الحادث إلى وفاتها".

وتعزي أسرة (بغداد اليوم) الصحفي الكبير فارس المهداوي بوفاة ابنته، وتدعو أن يتغمدها الله بواسع رحمته.

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