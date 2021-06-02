حقوق الإنسان تحذِّر من تفاقم ظاهرة

2021/06/02 | 13:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبي

حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الاربعاء، من تفاقم ظاهرة التنمر في المجتمع.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "أي اعتداء على أي مواطن مرفوض، حيث ان كل مواطن يتمتع بحقوق اساسية تتعلق بأمنه وأمانه، وعندما يتحول الاعتداء الى عمل ممنهج لشخصية عامة تقدم فناً نبيلاً كالفنان فائز سنفور وتودي به الى الوفاة، فلا بد من معاقبة الشخص الذي قام بالاعتداء وفق قانون العقوبات".

واضاف أن "التنمر اصبح ظاهرة كبيرة لاسيما للنساء والاطفال وما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في المؤسسات والمجتمع"، لافتا الى ان "هذا التنمر له صور متعددة سواء الحط من الكرامة الانسانية او الاشارة الى موضوع العرق او الديانة او المعتقد او اللغة او القومية".

وتابع ان "هذه الظاهرة بدات تتفاقم في المجتمع بسبب عدم وجود اجراءات حقيقية وجدية لمعالجتها، فضلا عن وجود ضعف في التشريعات".

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