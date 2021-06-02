2021/06/02 | 13:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأعلنت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثانية في جاسك جنوب ايران غرق السفينة اللوجستية والتدريبية “خارك” التابعة للقوة البحرية للجيش الايراني أثر حريق شب فيها أمس الثلاثاء.وافاد تقرير العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثانية في جاسك ان هذه السفينة التي كانت قد توجهت قبل عدة ايام في مهمة تدريبية في المياه الحرة قد تعرضت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غرق أكبر سفينة للبحرية الايرانية first appeared on النور نيوز.

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