2021/06/02 | 13:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه العراق، اليوم الأربعاء، دعوة جديد إلى تركيا لمعالجة ملف المياه.وذكر مكتب نائب رئيس البرلمان، بشير الحداد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن الأخير “استقبل اليوم، السـفير التركي الجـديد في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يوجه دعوة جديد إلى تركيا لمعالجة ملف المياه المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يوجه دعوة جديد إلى تركيا لمعالجة ملف المياه) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يوجه دعوة جديد إلى تركيا لمعالجة ملف المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).