التخطيط تعلن تفاصيل استراتيجية التخفيف من الفقر: قرب البدء بالمرحلة الثانية

2021/06/02 | 13:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، العمل على إطلاق المرحلة الثانية من استراتيجية التخفيف من الفقر (2018 ـ 2022)، فيما كشفت عن تفاصيلها.وقال وكيل الوزارة، ماهر حماد، في تصريح لـ”المركز […]

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